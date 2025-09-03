هزینه برگزاری مراسم ترحیم، هفتم و چهلم بانوی کاشانی به تکمیل ساخت بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم (عج) کاشان اختصاص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: خانواده مرحومه مهرنوش باقری برای تکمیل ساخت این بیمارستان به عنوان صدقه جاریه و احیاءالناس، یک میلیارد ریال پرداخت کردند.

ابراهیم کوچکی، افزود: این اقدام خیرخواهانه یادگاری در مسیر درمان و عمل به وصیت این بانوی نیک‌اندیش و قرآن‌پژوه انجام شد.

وی گفت: در صفحه پایگاه اطلاع‌رسانی و محوطه ورودی بیمارستان، بخشی با عنوان نام نیکان طراحی و در آن نام افراد خیّر و یاد درگذشتگان نیکوکار از جمله مرحومه مهرنوش باقری ثبت می‌شود.