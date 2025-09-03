پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی گفت: از ابتدای امسال سه هزار و ۹۴۴ مورد انشعاب آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای استان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امیر فاطمی گفت: با نصب این انشعابات در مجموع بیش از ۴۹۴ هزار مشترک از خدمات شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بهرهمند هستند.
وی گفت: افزایش دسترسی به شبکه آب و فاضلاب موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی میشود.
مدیر عامل شرکت آبفای استان در ادامه با اشاره به فرسودگی خط انتقال آب استان، گفت: ۴۶ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب از ابتدای امسال اصلاح و اجرا شد، که از این میزان بیش از ۱۱ هزار متر مربوط به اصلاح و ۳۵ هزار متر نیز مربوط به توسعه خطوط بوده است.
به گفته فاطمی بخشی از آب استان به دلیل فرسودگی خطوط انتقال و شبکههای آبرسانی هدر میرود و نوسازی آن در دستورکار قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به شناسایی انشعابات غیرمجاز در استان، گفت: انشعابات غیرمجاز از معضلاتی است که علاوه بر دامنزدن به تشدید کمآبیها، حقوق مشترکان قانونمند را پایمال و مشکلات تامین آب را نیز دو چندان میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: انشعابات غیرمجاز کشف شده، جمع آوری و به مراجع قضایی معرفی میشوند.