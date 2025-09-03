پخش زنده
امروز: -
برنامههای «کتاب فرهنگ»، با معرفی کتاب «چینههای بی نشان»، «هفت اقلیم»، با بررسی اهمیت روایت اول در عصر ارتباطات، «مستند فرهنگ»، با ناگفتههای زندگی رئیسعلی دلواری و ویژه برنامه «دلدار دلوار»، با روایت ایستادگی رئیسعلی دلواری، برنامههای امروز رادیو فرهنگ است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کتاب فرهنگ»، با معرفی کتاب «چینههای بی نشان»، پخش میشود.
این برنامه ساعت ۲۰ به مدت حدود ۶۰ دقیقه با موضوع «گردشگری معماری» با حضور روح اله یوسفی زشک به عنوان کارشناس مجری و در گفتوگو با مهدی ابوالحسنی ترفی نویسنده کتاب «چینههای بی نشان» و پژوهشگر پخش میشود. اینکتاب پژوهشی درباره یخچالهای سنتی اصفهان است.
نگاهی به معماری یخچالهای تاریخی ایران از بخشهای این برنامه است که سارا اکبری تدارک دیده، حمیرا فراتی بخشی درباره نحوه تولید یخ در یخچال سنتی آماده کرده است که پخش میشود و هادی اسدی نیز گزارشی درباره مکانهای تاریخی تهیه کرده استکه پخش میشود.
اطلاع رسانی رویدادها و تازههای نشر برای علاقهمندان حوزه کتاب و کتابخوانی از بخشهای دیگر این برنامه است.
«کتاب فرهنگ» به تهیه کنندگی محمد رضا حاج حیدری، با همراهی گویندگی حامد موسوی و گزارشگری حمیرا فراتی و هادی اسدی، روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.
مجله تخصصی «هفت اقلیم»، از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، به واکاوی اهمیت روایت اول در عصر ارتباطات میپردازد.
در این برنامه، علی ورامینی، پژوهشگر ارتباطات ضمن تعریف توان روایت اول به بررسی اهمیت آن میپردازد. در ادامه نیز شهید ناجی العلی روزنامه نگار مطرح فلسطینی معرفی میشود.
در بخش «از گوتنبرگ تا اینترنت»، حمیرا فراتی کتاب «طبقه بندی سواد رسانه» را معرفی میکند و در بخش «سینما و رسانه» درباره فیلم «آن مرد» صحبت میشود.
گفتوگو با قربانعلی تنگ شیر درباره نیازهای ارتباطی در دوران پسا جنگ و همچنین، همراهی با الهام قنبری با مرور کتاب با سواد باشیم از دیگر بخشهای این برنامه است.
«هفت اقلیم»، با تهیهکنندگی و نویسندگی معصومه سادات علوینکو، اجرای نگین خواجه نصیر و هماهنگی فاطمه طاهری، ساعت ۱۶، پخش میشود.
رادیو فرهنگ به مناسبت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس، «مستند فرهنگ» را با موضوع ناگفتههای زندگی رئیسعلی دلواری ساعت ۱۹:۳۰ پخش می کند.
در «مستند فرهنگ»، اسناد واقعی و ناگفتههایی از جنگهای شهید رئیسعلی دلواری سردار بزرگ مبارزه با استعمار در مصاف با متجاوزان انگلیسی ارائه میشود.
در این مستند ۳۰ دقیقهای بخشهایی از زندگی و فعالیتها و رشادتهای مبارز مشروطهخواه و رهبر قیام جنوب در شهرستان تنگستان و بوشهر علیه نیروهای انگلستان در جنگ جهانی اول روایت میشود.
ویژهبرنامه «دلدار دلوار»، با بازخوانی حیات و مبارزات رئیسعلی دلواری در جنگ جهانی اول، به صحنههای مقاومت مردم جنوب ایران در برابر تهاجم نیروهای انگلیسی میپردازد.
روز ۱۲ شهریور ۱۲۹۴ رئیسعلی دلواری فرمانده نیروهای مقاومت تنگستان در برابر نیروهای انگلیسی به شهادت رسید.
در برنامه «دلدار دلوار»، نظر افراد مختلف درباره شروع نهضت مشروطیت و رئیسعلی ۲۵ ساله که از جمله پیشگامان مقاومت در جنوب ایران بود و همکاری نزدیکی با محافل انقلابی و در بوشهر و تنگستان داشت پخش میشود.
همچنین بخشهایی مستند و نمایشی از زندگی رئیسعلی دلواری، قهرمان ملی و نماد استعمارستیزی، برای شنوندگان بازآفرینی میشود. شنوندگان خواهند شنید که چگونه این جوان ۲۵ ساله از دل طبقات مردمی برخاست و با همراهی علمای محلی، تجار، کشاورزان و مردم تنگستان، در برابر اشغال بوشهر توسط ارتش بریتانیا ایستاد.
برنامه «دلدار دلواری»، با روایت کارشناسانی همچون مجید تفرشی مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر، و دیوید یعقوبیان استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، به تحلیل اهمیت ژئوپلیتیکی بوشهر، نقش رئیسعلی در پیوند آرمانهای مشروطه با مبارزه ضد استعماری، و حتی همکاری ویلهلم واسموس، کنسول آلمان، با نیروهای محلی میپردازد.
این ویژهبرنامه با بهرهگیری از فضای نمایشی، بازسازی صحنههای نبرد و مرور اسناد تاریخی، پرچم مقاومت در دریای پارس را بار دیگر در امواج رادیو به اهتزاز درمیآورد.
ویژهبرنامه «دلدار دلوار»، ساعت ۱۲:۳۰ روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.