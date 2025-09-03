پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از شناسایی و دستگیری سارق کابلهای برق با ۵ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ علیاصغر محمدپور افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی موفق شدند سارق را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کنند.
وی تصریح کرد: متهم در بازجویی اولیه به ارتکاب ۵ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.