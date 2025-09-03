کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی و بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا خواهد شد و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار به همراه خواهد داشت.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها ورودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

او افزود: مناطق دریایی استان مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۲ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید.

سی سی پور خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها انجام شود و شناور‌های سبک از تردد دریایی خودداری کنند و این شرایط جوی و دریایی تا بعدازظهر روز جمعه در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی هوا، نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و اوایل هفته آینده، افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود.