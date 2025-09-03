اسکیت‌باز مستعد و آینده‌دار اصفهانی، به عنوان یکی از جوانان برتر سال استان اصفهان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ترانه احمدی اسکیت‌باز مستعد و آینده‌دار اصفهانی در آئین تجلیل از جوانان برتر که با حضور بطحائی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در استانداری اصفهان برگزار شد، به عنوان یکی از جوانان برتر سال استان اصفهان برگزیده شد.

وی با درخشش‌های پی‌درپی و کسب موفقیت‌های چشمگیر در مسابقات اسکیت، بار‌ها پرچم افتخار اصفهان و ایران را به اهتزاز درآورده است.

وی با تمرینات سخت و اراده‌ای پولادین توانسته در مسیر قهرمانی گام بردارد و نام خود را در فهرست افتخارات ورزش استان ثبت کند.