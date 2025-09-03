کاراته کاهای قزوینی در راه پیکارهای قهرمانی آسیا
خبرهایی از حضور کاراته کاهای قزوینی در مسابقات قهرمانی آسیا تا دو قزوینی در جمع ملیپوشان هندبال را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در مسابقات قهرمانی آسیا، ستایش افشار و بنیامین صحاف در اوزان مثبت ۶۱ و منهای ۵۵ کیلوگرم ردههای سنی نوجوانان و جوانان به روی تاتامی میروند.
مسابقات قهرمانی کاراته ردههای سنی پایه آسیا از پس فردا در چین آغاز میشود.
دو قزوینی در جمع ملیپوشان هندبال
کیانوش پالاد و سعید علی اکبری به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدند.
ملی پوشان اردوی خود را تا ۱۵ شهریور در تهران پیگیری میکنند.
این اردو در مسیر آمادهسازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت برگزار میشود.
حضور داور قزوینی در مسابقات فوتسال زیر ۱۹ سال بانوان کشور
ابلاغیه داوری مسابقات فوتسال بانوان رده سنی زیر ۱۹ سال صادر شد.
بهناز آبک به عنوان داور در این مسابقات سوت میزند.
این رقابتها از فردا تا ۱۶ شهریورماه به میزبانی اصفهان برگزار میشود