به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، باید ۳ درصد مجوز‌های استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند؛ بر همین اساس نخستین آزمون استخدامی ویژه معلولان در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، اما پذیرفته شدگان پس از دو سال برای استخدام بلاتکلیف مانده اند.

متن شهروند خبرنگار ما:

باسلام و احترام من از قبول شدگان اولین آزمون استخدامی معلولان ۱۴۰۲ برای آموزش و پرورش شهر تهران هستم متاسفانه با وجود سختی ها و تلاش فراوان بعداز قبولی در مصاحبه و گزینش و آزمون کتبی به رغم پیگیری های مکرر من و سایر قبول شدگان شهر تهران هیچ اقدامی برای استخدام من و سایرین انجام نشده و ما بلاتکلیف و مستاصل مانده ایم با تشکر ازحسن توجه و پیگیری های شما عزیزان خواهشمندیم از مسئولان بابت روال استخدامی ما گزارش تهیه و مارو از بلاتکلیفی نجات بدید.