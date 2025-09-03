به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :با توجه به گزارش اداره آگاهی و بررسی های انجام شده از لوازم اندازه گیری(کنتور برق) شهرستان‌های استان ، مصارف نامتعارف را نشان داده اند،و بررسی میزان مصرف آنها نشان از این بودکه به صورت غیرمجاز رمز ارز استخراج می کرده اند.

؛سید احمد موسوی افزود : نظارت بر مناطق مشکوک و پرمصرف برق به صورت مستمر و جدی ادامه دارد تا از هرگونه سوء استفاده‌ احتمالی و فشار مضاعف بر شبکه و به خطر انداختن تامین برق پایدار برای مردم پیشگیری شود.

موسوی اضافه کرد : نظارت‌ها برای کشف و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: شهروندان گلستانی می‌توانند در صورت اطلاع از این مراکز، موضوع را از طریق تماس با دفتر حراست با شماره تماس ۳_ ۳۲۲۴۰۶۰۲ و همچنین سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر اطلاع داده و علاوه بر یاری رساندن به خادمان خود در صنعت برق برای تأمین برق پایدار، از جوایز نقدی معرفی مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز برخوردار شوند.

موسوی گفت: مصرف بالای این نوع مشترکان و نوساناتی که به شبکه وارد می‌کند احتمال سوختن لوازم برقی مشترکان را افزایش می دهد .