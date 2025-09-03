به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت ۳۰۰ واحد گلخانه‌ای با بیش از ۸۱ هکتار مساحت در استان گفت: کاهش مصرف ۱۰ برابری آب و نیز استفاده بهینه از منابع خاکی، مهمترین هدف فعالیت این واحدهاست.

حکمت جعفری افزود: در سال گذشته، ۱۸ واحد به مساحت چهارهکتار به بهره برداری رسیده و ۱۹ واحد به مساحت ۵/۵ هکتار برای اخذ تسهیلات بانکی معرفی شده و ۲۰ مورد به مساحت ۶/۵ هکتار در دست احداث است.

جعفری اظهارکرد: بیش از دو میلیون شاخه گل بریده، سه میلیون گلدان گل و گیاهان زینتی، ۱۲ هزار تن خیار، دو هزارتن گوجه فرنگی، ۴۳۰ تن توت فرنگی، ۱۹۰ تن گیاهان دارویی، ۱۰۰ تن میوه‌های درختی، ۲۶ میلیون بوته نشا سبزی و صیفی، دو میلیون بوته نشا گیاهان دارویی، سه میلیون اصله انواع نهال و پایه رویشی و ۱۶۰ تن فلفل محصولات تولیدی واحد‌های گلخانه‌ای آذربایجان‌غربی هستند.

وی گفت: محدودیت منابع اجازه توسعه اراضی در عرصه‌های باز را نمی‌دهد و برای اینکه بتوان با روش‌های نوین آبیاری با مصرف آب کم تولید افزایش یابد باید تولید گلخانه‌ای توسعه پیدا کند.

وی افزود: در کنار بحث توسعه گلخانه ها، استفاده از تجهیزات پیشرفته و تبدیل گلخانه‌های سنتی به مدرن، استفاده از روش‌های کشت بدون خاک، بویژه استفاده از روش‌های محلول رسانی چرخشی برای بهینه کردن مصرب آب و استفاده از سیستم کنترل هوشمند اقلیم و سیستم تغذیه هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی در گلخانه نیز از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: آنچه که امروز با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی نیاز این استان به شمار می‌رود، افزایش بهره وری از آب و خاک در کنار ارتقای کیفیت تولید است و کشت در محیط‌های گلخانه علاوه بر اینکه بهره وری مصرف آب را افزایش می‌دهد نقش مهمی در افزایش محصول در واحد سطح دارد.