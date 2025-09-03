پخش زنده
امروز: -
۸۱ هکتار گلخانه درآذربایجانغربی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به فعالیت ۳۰۰ واحد گلخانهای با بیش از ۸۱ هکتار مساحت در استان گفت: کاهش مصرف ۱۰ برابری آب و نیز استفاده بهینه از منابع خاکی، مهمترین هدف فعالیت این واحدهاست.
حکمت جعفری افزود: در سال گذشته، ۱۸ واحد به مساحت چهارهکتار به بهره برداری رسیده و ۱۹ واحد به مساحت ۵/۵ هکتار برای اخذ تسهیلات بانکی معرفی شده و ۲۰ مورد به مساحت ۶/۵ هکتار در دست احداث است.
جعفری اظهارکرد: بیش از دو میلیون شاخه گل بریده، سه میلیون گلدان گل و گیاهان زینتی، ۱۲ هزار تن خیار، دو هزارتن گوجه فرنگی، ۴۳۰ تن توت فرنگی، ۱۹۰ تن گیاهان دارویی، ۱۰۰ تن میوههای درختی، ۲۶ میلیون بوته نشا سبزی و صیفی، دو میلیون بوته نشا گیاهان دارویی، سه میلیون اصله انواع نهال و پایه رویشی و ۱۶۰ تن فلفل محصولات تولیدی واحدهای گلخانهای آذربایجانغربی هستند.
وی گفت: محدودیت منابع اجازه توسعه اراضی در عرصههای باز را نمیدهد و برای اینکه بتوان با روشهای نوین آبیاری با مصرف آب کم تولید افزایش یابد باید تولید گلخانهای توسعه پیدا کند.
وی افزود: در کنار بحث توسعه گلخانه ها، استفاده از تجهیزات پیشرفته و تبدیل گلخانههای سنتی به مدرن، استفاده از روشهای کشت بدون خاک، بویژه استفاده از روشهای محلول رسانی چرخشی برای بهینه کردن مصرب آب و استفاده از سیستم کنترل هوشمند اقلیم و سیستم تغذیه هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی در گلخانه نیز از برنامههای سازمان جهاد کشاورزی استان است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: آنچه که امروز با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی نیاز این استان به شمار میرود، افزایش بهره وری از آب و خاک در کنار ارتقای کیفیت تولید است و کشت در محیطهای گلخانه علاوه بر اینکه بهره وری مصرف آب را افزایش میدهد نقش مهمی در افزایش محصول در واحد سطح دارد.