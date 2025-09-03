پویش فرهنگی ـ اجتماعی «آب جان ایران است» با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج مدیریت بهینه مصرف آب در سطح جامعه در یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد اعلام کرد: در آستانه مراسم‌های اختتامیه رویداد ملی سپاس آب و با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج مدیریت بهینه مصرف آب در سطح جامعه، پویش «آب جان ایران است» با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد و دبیرخانه رویداد ملی سپاس آب، برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در این پویش، ائمه جماعات مساجد استان یزد در ایام برگزاری این پویش طی سخنرانی‌هایی برای نمازگزاران به تشریح ضرورت مصرف صحیح و بهینه منابع آبی خواهند پرداخت.

در این سخنرانی‌ها، علاوه بر تأکید بر ارزش حیاتی آب و ضرورت تغییر الگوی مصرف، موضوعاتی همچون بهره‌گیری از ابتکارات و نوآوری‌های علمی برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری نیز محور اصلی سخنان روحانیون خواهد بود.

این اقدام فرهنگی به منظور جلب مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آبی کشور و معرفی راهکار‌های مؤثر در این زمینه طراحی شده است.

برگزاری پویش «آب جان ایران است» همزمان با اختتامیه رویداد سپاس آب، نشانگر اهمیت مشارکت اجتماعی و مردمی در کنار اقدامات علمی و اجرایی برای مدیریت پایدار منابع آبی است.

رویداد ملی سپاس آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های علمی و فرهنگی کشور در حوزه مدیریت مصرف آب، پس از برگزاری دو دوره موفق استانی، سومین دوره خود را با گستره‌ای ملی تجربه می‌کند.

اختتامیه رویداد ملی سپاس آب از ۱۱ آغاز و تا ۱۳ شهریورماه ادامه دارد و شامل برنامه‌های متنوع علمی، فرهنگی و ترویجی است که هدف آن تبیین اهمیت منابع آبی و ارائه راهکار‌های عملی برای صیانت از این سرمایه حیاتی است.