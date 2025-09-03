به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوین گفت: بیش از هشت دوره دانشجو در کارشناسی پرستاری و سه دوره در کاردانی فوریت‌های پزشکی از دانشکده پرستاری جوین دانش آموخته شده و در فوریت‌ها و بیمارستان جوین مشغول به کار شده‌اند.

دکتر محمدرضا صدر با بیان اینکه ۱۴۷ دانشجو در این دو رشته مشغول به تحصیل هستند، افزود: این دانشکده از سال ۱۳۹۴ دانشجوی پرستاری و از سال ۱۳۹۹ دانشجوی فوریت‌های پزشکی را می‌پذیرد.

وی با اشاره به روند توسعه رشته‌های تحصیلی این دانشکده، گفت: با توجه به توانمندی‌های موجود در حال پیگیری افزایش رشته‌ها و ارتقا به دانشکده علوم پزشکی هستیم؛ همچنین درصدد هستیم با توجه به نیاز شهرستان، رشته کارشناسی بهداشت عمومی نیز به جمع رشته‌های فعلی افزوده شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان جوین یادآور شد: بسیاری از دانش آموختگان بومی این دانشکده در بیمارستان قمر بنی‌هاشم (ع) جوین و نیز بیمارستان‌های سبزوار مشغول به کار هستند که موجب افزایش نیرو‌های متخصص بومی در منطقه شده است.

دکتر صدر با اشاره به حضور اساتید بومی و غیر بومی در این دانشکده گفت: هم اینک برخی اساتید اهل و ساکن جوین نیز در دانشکده حضور دارند و نسبت به سایر دانشکده‌ها از فعالیت بیشتری برخوردار هستیم.

وی با بیان اینکه تاکنون مقالات زیادی توسط دانشجویان و محققان دانشکده پرستاری منتشر شده است، ابراز امیدوای کرد حمایت مسئولان منجر به توسعه بیشتر مراکز علمی و بهبود سطح سلامت شهرستان جوین شود.