به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره مشاوره و مقابله با آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان گفت: در این پایگاه‌ها بیش از ۶۰ مشاور با تجربه و آموزش‌دیده، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان برای انتخاب رشته مطلوب کنکور سراسری و آزاد هستند.

احمد طاهری‌فرد افزود: هدف از راه‌اندازی این پایگاه‌ها، رفاه حال خانواده‌ها، کاهش آسیب‌های ناشی از مراجعه به مراکز غیرمجاز و جلوگیری از کلاه‌برداری در فرآیند انتخاب رشته است.

به گفته وی: تعرفه خدمات در مرکز استان ۸۰۰ هزار تومان و در مناطق ۶۰۰ هزار تومان است.