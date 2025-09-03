به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با هدف ریسیدگی به مسائل ومشکلات مراجعان و دیدار بی وا سطه مسئولان با مردم ، سرهنگ یوسف اسماعیل زاده معاون هماهنگ کننده انتظامی آذربایجان غربی امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر با مردم شریف استان جلسه ارتباط مستقیم دارد و به مشکلات آنان در حوزه انتظامی رسیدگی می‌ کند.

نشانی : ارومیه _خیابان شهید مدرس_ روبروی انتقال خون _جنب پلیس آگاهی_ساختمان ۱۹۷.