رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همدان از برگزاری هفتمین جشنواره سیر و موسیر همدان در روستای سولان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید جهانگیریان با اشاره به اینکه برای این رویداد، برنامههای فرهنگی و هنری متنوعی تدارک دیده شده است، افزود: این برنامه ساعت ۱۷ روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریورماه سالجاری برگزار میشود.
رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان همدان ادامه داد: مسابقه آشپزی محلی با طعم سیر و اهدای جوایز ویژه، اجرای برنامههای طنز، برپایی ۱۲ غرفه عرضه محصولات کشاورزی، محصولات باغی، سیر، موسیر و غذاهای محلی با طعم سیر از جمله برنامههای این جشنواره است.
او اضافه کرد: اجرای موسیقی پاپ، تئاتر سنتی، مسابقات متنوع و اجرای برنامههای شاد با حضور عمو حمید، هنرمند شناخته شده همدانی از دیگر برنامههای این جشنواره است.
جهانگیریان با بیان اینکه جشنواره سیر و موسیر سولان یکی از رویدادهای موفق و مهم گردشگری همدان است، گفت: برندسازی در حوزه گردشگری یکی از اهداف برگزاری این برنامه و رویدادهای مشابه در استان است.
جهانگیریان ضمن دعوت از فعالان حوزه گردشگری، علاقهمندان، اصحاب رسانه و عموم مردم برای شرکت در این جشنواره، یادآور شد: روستای سولان از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان است که ظرفیت فراوانی در تولید محصولات کشاورزی از جمله سیر و موسیر دارد.
جهانگیریان با اشاره به اینکه سیر همدان خرداد سال ۱۴۰۲ ثبت جهانی شد، افزود: همدان در تولید سیر و موسیر جایگاه ممتاز و برجستهای دارد و این محصولات با توجه به استانداردهای جهانی، یک برند محسوب میشود.
او در پایان بیان کرد: هفتمین جشنواره سیر و موسیر، با حمایتهای فرماندار همدان، هماهنگیهای معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری همدان، بخشدار مرکزی و مدیران ادارات شهرستان و به همت اعضای شورای اسلامی، دهیاری و اهالی روستای گردشگری سولان برگزار میشود.