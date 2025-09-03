معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان گفت: حادثه خروج حفاظتی ترانسفورماتور پست ۲۳۰ کیلوولت (T ۲) والی تبریز، بدون اعمال خاموشی و در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محسن برنجی بناب معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان در تشریح اقدامات انجام یافته برای رفع عیب مذکور اظهار داشت: خروج حفاظتی ترانسفورماتور مذکور، منجر به ترکیدن بوشینگ طرف ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلوولت و موجب محدودیت در تامین بار رینگ تبریز شد که بلافاصله با وصل خط "والی - فناوری" به "کندوان - ماشین سازی"، بخشی از بار تبریز از این طریق تامین شد.

وی افزود: برای جلوگیری از پرباری خط "شفا - شهریار" و "ترانسفورماتور اول (T ۱) والی پست والی و "سردرود - امامیه"، علاوه بر انجام ترموگرافی و رفع عیب در همان شب (بدون اعمال خاموشی)، آرایش رینگ تبریز نیز از حالت "حلقوی" به "شعاعی" تغییر یافت تا شرایط بهره‌برداری بهبود یابد.