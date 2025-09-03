به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در دیدار صمیمانه با برترین‌های کنکور سراسری استان، با تأکید بر نقش بی‌بدیل نخبگان در پیشرفت متوازن، از برنامه‌ریزی برای حمایت ویژه از استعداد‌های برتر در مدارس و دانشگاه‌ها خبر داد. ‎

مهدی یونسی‌رستمی ضمن تبریک به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، از تلاش بی‌وقفه آنان برای فتح قله‌های علمی تقدیر کرد و گفت: موفقیت این عزیزان حاصل سال‌ها تلاش، برنامه‌ریزی دقیق، و حمایت خانواده‌ها و معلمان دلسوز بوده است.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی و نقش مدارس در پرورش نخبگان افزود: در هر مدرسه، چند دانش‌آموز مستعد شناسایی خواهند شد و کلاس‌های ویژه با تأمین منابع مالی از سوی استانداری برای آنان برگزار می‌شود تا مسیر رشد علمی استان هموارتر گردد.

یونسی‌رستمی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون حضور نخبگان ممکن نیست، گفت: استان زمانی به رفاه و پیشرفت می‌رسد که فرزندان نخبه‌اش مسئولیت‌های علمی، دانشگاهی و اجرایی را بر عهده بگیرند. نگاه دانشگاهی به مسائل، مسیر تصمیم‌گیری را علمی‌تر و مؤثرتر می‌کند.

وی همچنین از بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه در حوزه‌های مختلف مانند آب، جنگل، گردشگری، عمران و اقتصاد خبر داد و افزود: در هشت ماه گذشته، بیش از هزار پروژه با همکاری نخبگان اجرایی شده که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم علمی استان است.

استاندار مازندران در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تشکیل کلاس‌های تقویتی در سال آخر دبیرستان گفت: منابع، مدیریت و سیاست‌گذاری در خدمت نخبگان خواهد بود. این جوانان می‌توانند الگویی برای نسل‌های آینده باشند و مسیر توسعه کشور را تغییر دهند.

یاداور می شوم دو دانش‌آموز ساروی توانستند در رشته علوم انسانی کنکور سراسری سال ۱۴۰۴؛ ، رتبه تک رقمی کسب کنند.

جواد عبدیان سیدمحله از شهرستان ساری از مدرسه نمونه دولتی امام صادق (ع) ساری با کسب رتبه دوم کشوری و سیدمحمدرضا موسوی دیگر داوطلب ساروی از مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی ساری با رتبه چهارم، نام مازندران را در میان برترین‌های کشور ثبت کردند.