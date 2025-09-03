در روز یازدهم شهریور، ۵۱۷ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۶۰۰ کیلووات ساعت برق در بازار بورس انرژی ایران معامله شد که ارزش کل این معاملات به هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تابلو مشتقه برق، فروش ۵۰۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی بزرگ به صورت قرارداد سلف انجام شد که ارزشی برابر ۸۲۳ میلیارد ریال داشت.

همچنین در تابلو مشتقه برق سبز، یک میلیون و ۵۳۶ هزار کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های سبز به صورت سلف فروخته شد و ۸۹ میلیارد ریال ارزش معامله ثبت شد.

در تابلو مشتقه برق آزاد، ۳۶۰ هزار کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های پراکنده و کوچک به شکل سلف معامله شد که ارزش آن ۲۱.۶ میلیارد ریال بود.

در نهایت، تابلو فیزیکی آزاد میزبان دادوستد ۶.۵ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های پراکنده و کوچک به صورت فیزیکی بود که ارزش معاملات در این بخش به ۴۰۷ میلیارد ریال رسید.