از فردا پنج شنبه با تقویت جریانات شمالی، ضمن وزش باد شرقی , دمای هوا بویژه در مناطق مرکزی و نوار شرقی استان بطور نسبی کاهش یافته و در برخی از مناطق استان اردبیل ضمن افزایش ابر , گاهی بارش پراکنده نیز احتمال می رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز، جو استان پایدار بوده و آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور) با تقویت جریانات شمالی، ضمن وزش باد شرقی (در برخی مناطق با سرعت تند) دمای هوا به‌ویژه در مناطق مرکزی و نوار شرقی استان به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند.

گفتنی است که در برخی از مناطق استان ضمن افزایش ابر و رخداد مه، گاهی بارش پراکنده نیز احتمال می‌رود.

روز جمعه چهاردم شهریورماه نیز هوای استان اردبیل، صافت تا نیمه ابری، همراه با وزش باد و در بعضی ساعت‌ها با افزایش ابر همراه خواهد بود.