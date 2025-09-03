منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی در شدیدترین حملات خود به شهر غزه، مناطقی از این شهر را با بمب‌های آتش زا هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از رسانه‌های فلسطینی، بیشترین تمرکز این حملات بر محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه بود که چادر‌های آوارگان و خودرو‌های شهروندان و آمبولانس‌ها با بمب‌های آتش زا مورد حمله قرار گرفت.

نظامیان اشغالگر همچنین در مناطقی از محله شیخ رضوان اقدام به تخریب گسترده منازل مسکونی از طریق انفجار ربات‌های انتحاری کردند.

سازمان امداد و نجات فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که نیرو‌های این سازمان به خاطر حملات مداوم نظامیان اشغالگر توانایی خاموش کردن آتش سوزی چادر‌های آوارگان و خودرو‌های آتش گرفته را ندارند.

چادر‌های آوارگان در اطراف بیمارستان الرنتیسی در محله النصر در غرب شهر غزه از دیگر اهداف بمباران‌های رژیم صهیونیستی بود.

حمله پهپادی به محل شماری از آوارگان در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه نیز پنج شهید و شماری زخمی برجای گذاشت.

بنا بر اعلام منابع خبری، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.