به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: برج فناوری هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان مرکز مدیریت، سیاست‌گذاری و راهبری حوزه هوش مصنوعی در استان عمل کند و تمرکز حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان را افزایش دهد که این موضوع یک ضرورت راهبردی برای خراسان رضوی است.

احسان عظیمی‌راد افزود: ساخت برج فناوری هوش مصنوعی که به صورت تخصصی در پارک علم و فناوری استان در دست اجرا است، مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز قرار گرفته و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن اختصاص یافته است که با پیگیری‌های انجام‌شده، این مبلغ به‌طور کامل واریز خواهد شد.

وی گفت: صندوق نوآوری و معاونت علمی نیز حمایت‌های جدی از این طرح دارد و با کمک صندوق توسعه ملی، ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای خراسان رضوی در نظر گرفته شد که چهار هزار میلیارد ریال آن برای ساخت برج فناوری تخصیص یافته است و در روز‌های آینده واریز خواهد شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برج فناوری هوش مصنوعی نقش محوری توسعه فناوری در خراسان رضوی را بر دوش خواهد گرفت.

عظیمی‌راد گفت: خراسان رضوی دومین استان برتر کشور در حوزه فناوری‌های جدید است و در این استان، شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار خوبی از دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری گرفته تا کارخانه نوآوری شهرداری مشهد و حتی مجموعه‌های فعال در حوزه کشاورزی در حال افزایش تولید و بهره‌وری از هوش مصنوعی است.

وی افزود: پارک علم و فناوری خراسان رضوی به‌نوعی رهبر زیست‌بوم نوآوری در استان به شمار می‌رود، این پارک ظرفیت خوبی برای توسعه شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی است.

ساخت برج هوش مصنوعی در ۱۰ طبقه با زیر بنای هر طبقه ۲ هزار متر مربع در مجموعه پارک علم و فناوری خراسان رضوی در آبان ماه سال گذشته با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اغاز شد و قرار است این مجموعه در مدت ۳۰ ماه به بهره برداری برسد.

طبقه نخست این ساختمان قرار است به صورت نمایشگاه دائمی برای ارائه محصولات دانش بنیان به بهره برداری برسد و در طبقات دیگر قرار است ۸۰ واحد اداری در متراژهای مختلف ساخته شود و در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گیرد.

پارک علم و فناوری خراسان رضوی بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد، در حال حاضر بیش از ۶۰۰ شرکت در این پارک فعال هستند که به ۳۰۰ شرکت دانش بنیان و ۳۰۰ شرکت فناور تقسیم می‌شوند.