پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:آموزش و مشارکت مردمی کلید حل مشکلات زیستمحیطی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست توسعه بدون توجه به ملاحظات زیستمحیطی را به قیمت از بین بردن ظرفیتها و میراث آیندگان دانست و تاکید کرد: مشارکت مردم در تصمیمگیریها و آموزش همراه با احساس و عاطفه، کلید حل مشکلات عظیم محیط زیستی است.
هادی کیا دلیری در جلسه هم اندیشی با سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی خراسان رضوی در مشهد افزود: مشکلات عظیم محیط زیستی که بعضا به بحران رسیده، نیاز به تغییر بنیادین دارد و اگر تغییر بنیادین در نگاه به محیط زیست انجام نشود، تمام اقدامات ما در حد تماشای امور است.
وی با بیان اینکه تمام مسائل محیط زیستی را دولتها ایجاد میکنند و مردم بدنبال راه حل آن هستند، گفت: تمام دستگاهها باید در امور همراه باشند و این آموزش در دولتها باید انجام شود و توسعه پایدار باید بازتعریف شود، توسعه به معنای رشد امروز به قیمت از بین بردن ظرفیتها و میراث برای آیندگان و محدود شدن آیندگان نیست.
کیا دلیری با اشاره به نقش مهم مردم در اصلاح مشکلات محیط زیستی گفت: بهترین ایده در صورت عدم گسترش در بین مردم و جامعه به سرانجام نمیرسد، آموزش کلید تغییر است، با این مضمون که آموزش تنها کافی نیست، بلکه باید همراه با احساس و عاطفه باشد تا با انگیزه ادامه یابد.