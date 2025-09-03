پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در گرگان گفت: ساخت حداقل ۴۰۰ واحد مسکن محرومان در گلستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در جلسه با استاندار گلستان، از آقای طهماسبی برای تحویل زمین در مدت زمان بسیار کم تقدیر کرد و گفت : ساخت حداقل ۴۰۰ واحد مسکن محرومان در سريعترین زمان انجام خواهد شد.
بختیاری همچنین گفت: با تحویل زمین نیروگاههای خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی نیز در گلستان ساخته خواهد شد.
استاندار گلستان در این جلسه گفت: شرایط زیرساختی برای سرمایهگذاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در گلستان را فراهم کردیم.
علی اصغر طهماسبی گفت: زراعت چوب و ایجاد فضای سبز در مناطق شمالی گلستان با توجیه اقتصادی و کنترل ریزگردها یکی از مواردی است که انتظار داریم کمیته امداد در آن سرمایهگذاری کند.
طهماسبی ایجاد نیروگاههای خورشیدی، شیرینسازی آب دریای خزر و توانمندی و خودکفایی مددجویان را از دیگر اولویتهای استان گلستان با همکاری کمیته امداد دانست.