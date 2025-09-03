به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در جلسه با استاندار گلستان، از آقای طهماسبی برای تحویل زمین در مدت زمان بسیار کم تقدیر کرد و گفت : ساخت حداقل ۴۰۰ واحد مسکن محرومان در سريع‌ترین زمان انجام خواهد شد.

بختیاری همچنین گفت: با تحویل زمین نیروگاه‌های خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی نیز در گلستان ساخته خواهد شد.

استاندار گلستان در این جلسه گفت: شرایط زیرساختی برای سرمایه‌گذاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در گلستان را فراهم کردیم.

علی اصغر طهماسبی گفت: زراعت چوب و ایجاد فضای سبز در مناطق شمالی گلستان با توجیه اقتصادی و کنترل ریزگردها یکی از مواردی است که انتظار داریم کمیته امداد در آن سرمایه‌گذاری کند.

طهماسبی ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، شیرین‌سازی آب دریای خزر و توانمندی و خودکفایی مددجویان را از دیگر اولویت‌های استان گلستان با همکاری کمیته امداد دانست.