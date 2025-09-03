رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: زوج سارقی که طلافروشی‌های هسته مرکزی شهر را هدف سرقت‌های خود قرار داده بودند، در عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی قم در تهران به دام افتادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سرهنگ جعفر عباسعلی پور، رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های جواهر و طلا فروشی هسته مرکزی شهر قم که در زمان کوتاهی نگرانی اصناف و شهروندان را به دنبال داشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه با دستور مقام قضائی و در راستای وظایف ذاتی پلیس، پرونده در دستور کار تیم تخصصی پلیس آگاهی استان قرار گرفت و سارقان شامل یک مرد و همسر وی شناسایی شدند.

عباسعلی پور بیان داشت: سپس محل اختفای متهمان در استان تهران شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان قم طی یک عملیات غافلگیرکننده موفق به دستگیری متهمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری طلاجات مسروقه و البسه مورد استفاده در صحنه‌های سرقت کشف و ضبط گردید و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به استان قم منتقل شدند.