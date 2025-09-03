در بیست و چهارمین جشنواره بین المللی رویان، تبادل دانش و فناوری در حوزه‌های سلول‌های بنیادی و روش‌های جدید در مان ناباروری بین متخصصان ایرانی و محققان بین المللی شکل می‌گیرد

عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان در حاشیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی رویان و در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: تبادل دانش و فناوری میان فناوران ایرانی و خارج از کشور در این جشنواره بین المللی شکل گرفته است.

وی افزود: امیدواریم این پیشرفت‌های علمی مشکلات کشور در حوزه ناباروی را حل کند و فضایی برای تبادل دانش در این حوزه ایجاد شود.

شاهوردی گفت: امسال شاهد برگزاری سه کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل ، بیست و یکمین کنگره بین المللی زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی و بیست و چهارمین کنگره جشنواره رویان هستیم.

وی افزود: ما به این جشنواره به عنوان گردهمایی سالیانه نگاه نمی‌کنیم بلکه احساس ما این است که یک ایده کوچک تبدیل به یک طرح بین المللی شود

رئیس پژوهشگاه رویان گفت: یکی از دستاور‌های پژوهشگاه رویان این بود که ما بعد از برگزاری این کنگره‌ها توانستیم فعالیت‌هایی را در سطح بین المللی تعریف کنیم که این موضوعات نتایج کار همکارانمان در پژوهشگاه رویان بود.