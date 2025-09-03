به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد با بازرسی از یک منزل مسکونی محموله قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.



قهرمان شاهی افزود: پرونده قاچاق گل مصنوعی به ارزش ۶ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.