یک متخلف شکار غیرمجاز پس از ۱۴ ساعت کوهپیمایی و تلاش مأموران یگان حفاظت در منطقه حفاظتشده کرکس نطنز دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان نطنز گفت: پیرو گزارش مردمی مبنی بر احتمال وقوع تخلف شکار غیرمجاز، مأموران پس از چند ساعت گشت و مراقبت مستمر، متخلفان را با اسلحه و تجهیزات شکار مشاهده کردند.
علی سالاری افزود: مأموران با ۱۴ ساعت کوهپیمایی و مراقبت بیوقفه، موفق به دستگیری یکی از متخلفان شدند.
وی گفت: در بازرسی از این وسایل این متخلف، یک قبضه اسلحه شکاری، دوربین دوچشمی و فشنگ، کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.