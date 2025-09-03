به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نطنز گفت: پیرو گزارش مردمی مبنی بر احتمال وقوع تخلف شکار غیرمجاز، مأموران پس از چند ساعت گشت و مراقبت مستمر، متخلفان را با اسلحه و تجهیزات شکار مشاهده کردند.

علی سالاری افزود: مأموران با ۱۴ ساعت کوه‌پیمایی و مراقبت بی‌وقفه، موفق به دستگیری یکی از متخلفان شدند.

وی گفت: در بازرسی از این وسایل این متخلف، یک قبضه اسلحه شکاری، دوربین دوچشمی و فشنگ، کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.