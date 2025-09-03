پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: حضور اقوام و عشایر ایرانزمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین، باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ علیرضا جیلان گفت: ۱۵۰ غرفه صنایعدستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی برای سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری آماده شده است که از این تعداد، ۴۰ غرفه مربوط به صنایعدستی و هنرهای سنتی و ۱۱۰ غرفه مختص به سوغات محلی است.
وی افزود: تمامی برنامهریزیها برای برگزاری مطلوب و پُرشور این جشنواره از ۱۴ تا ۲۱ شهریور ماه جاری در پارک قلمستان فارسان انجام شده است.
جیلان گفت: ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.