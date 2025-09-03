به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، همزمان باسالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی‌عصر (عج)، جمعی از منتظران آن حضرت در بافق با حضور در کاروان شادی و پیاده‌روی، بار دیگر با امام زمان (عج) تجدید بیعت کردند.

این مراسم از پایگاه انقلاب مسجد جامع آغاز و با حرکت به سمت حرم امامزاده عبدالله بن موسی بن جعفر (ع) ادامه یافت.

در طول مسیر، مداحان اهل‌بیت (ع) به مدیحه‌سرایی و شعرخوانی پرداختند و شرکت‌کنندگان نیز با شور و شعف با آنان همراه شدند.

برگزاری این آیین معنوی به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) شهرستان بافق و با مشارکت خانه امداد و مرکز نیکوکاری دارالمهدی (عج)، امور فرهنگی مسجد جامع، کانون شهید حبیبیان، هیئت منتظرالمهدی (عج) و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافق انجام شد.

شرکت‌کنندگان در پایان مراسم ضمن تجدید عهد و پیمان با امام عصر (عج)، برای تعجیل در فرج حضرت دست به دعا برداشتند.