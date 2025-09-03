پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما خبرگزاری رویترز از نمایش قدرت نظامی چین در رژهای عظیم خبر داد. در این گزارش آمده است: چین روز چهارشنبه به مناسبت هشتادمین سالگرد شکست ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، با برگزاری رژهای باشکوه قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت.
شی جینپینگ رئیسجمهور چین، جنگ جهانی دوم را نقطه عطفی بزرگ در «احیای عظمت ملت چین» توصیف کرده است؛ دورهای که چین با غلبه بر تحقیر ناشی از اشغال ژاپن، به قدرتی اقتصادی تبدیل شد.
در آغاز رژه و در حالیکه ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، و کیم جونگاون رهبر کرهشمالی، بهعنوان مهمانان ویژه در کنارش حضور داشتند، شی هشدار داد جهان در آستانه انتخابی میان صلح یا جنگ قرار دارد.
بیش از ۵۰ هزار نفر در میدان تیانآنمن شاهد نمایشهای هوایی، رژه ستونهای نیروهای ارتش آزادیبخش خلق و تجهیزات پیشرفتهای، چون موشکهای هایپرسونیک، پهپادهای بدون سرنشین و تانکهای مجهز بودند. بالگردهایی که پرچمهای بزرگ حمل میکردند و جنگندههایی که در آرایش پروازی منظم حرکت میکردند، آسمان را در این نمایش ۷۰ دقیقهای – که سرشار از نمادپردازی و تبلیغات بود – شکافتند؛ نمایشی که با رهاسازی ۸۰ هزار کبوتر صلح و بادکنکهای رنگارنگ به اوج رسید.
فراتر از جلوههای نمایشی، تحلیلگران در حال بررسی این هستند که آیا ممکن است شی، پوتین و کیم نشانههایی از روابط نزدیکتر دفاعی بروز دهند، بهویژه پس از پیمان امضا شده میان روسیه و کره شمالی در ژوئن ۲۰۲۴ و اتحاد مشابهی میان پکن و پیونگیانگ؛ نتیجهای که میتواند معادلات نظامی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را تغییر دهد.