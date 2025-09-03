به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در تالار صادراتی، ۱۹۸ هزار و ۶۲۹ تن محصول شامل قیر، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس، مواد شیمیایی، عایق رطوبتی و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

تالار صنعتی نیز میزبان ۱۲۵ هزار و ۵۵۳ تن محصول شامل فولاد و مس است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، ۹۴ هزار و ۳۰۴ تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی و قیر عرضه خواهد کرد.

تالار فرعی با ۲۷ هزار و ۲۰۰ تن فولاد، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، ضایعات و نقره و تالار حراج باز با ۴ هزار و ۵۸۶ تن مواد شیمیایی و کنسانتره فلزات گران‌بها، دیگر بخش‌های عرضه امروز را تشکیل می‌دهند.