پخش زنده
امروز: -
تالارهای بورس کالا امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور، میزبان عرضه ۴۵۰ هزار و ۲۷۳ تن انواع محصول است که بیشترین حجم عرضه در تالار صادراتی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در تالار صادراتی، ۱۹۸ هزار و ۶۲۹ تن محصول شامل قیر، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس، مواد شیمیایی، عایق رطوبتی و فرآوردههای نفتی عرضه میشود.
تالار صنعتی نیز میزبان ۱۲۵ هزار و ۵۵۳ تن محصول شامل فولاد و مس است.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، ۹۴ هزار و ۳۰۴ تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی و قیر عرضه خواهد کرد.
تالار فرعی با ۲۷ هزار و ۲۰۰ تن فولاد، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، ضایعات و نقره و تالار حراج باز با ۴ هزار و ۵۸۶ تن مواد شیمیایی و کنسانتره فلزات گرانبها، دیگر بخشهای عرضه امروز را تشکیل میدهند.