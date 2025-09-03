به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: طرح هادی برای دو هزار و 291 روستا در استان تدوین شده که نشان از پویایی و تولیدکننده بودن روستاهای استان دارد.

علیرضا مقدم، با اشاره به اینکه ۳۵ درصد مردم استان در روستاها زندگی می‌کنند، افزود:

در هفته دولت امسال ۱۲۳ پروژه اجرای طرح هادی و همچنین یکهزار واحد مسکونی روستایی در استان افتتاح شد.

مقدم اظهارکرد: در این هفته سه هزار جلد سند خانه مسکونی صادر و ۷۰۰ قطعه زمین پس از الحاق به محدوده به روستائیان در سطح استان واگذار شد و در شهرهای نقده، چایپاره و بوکان ۳۳۴ قطعه زمین در قالب نهضت ملی مسکن واگذار گردید.

وی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۳۹ پروژه طرح هادی با اعتبار استانی ۱۵۱ میلیارد تومان و ۵۷ پروژه با اعتبارات ملی با ارزش ریالی ۶۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

مقدم افزود: همچنین برای تهیه قیر رایگان جهت آسفالت ۳۸۰ روستا، ۲۲۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی، با اشاره به تخصیص تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با سود پنج درصد برای مقام‌سازی مساکن روستایی تصریح کرد: طرح منظومه‌های روستایی با هدف توسعه اقتصادی و تولیدی روستاها در استان و اشتراک‌گذاری با استانهای همجوار اجرا می‌شود که تاکنون در شهرستان باروق کلید خورده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: طرح مسکن حمایتی در شهرها برای خانه‌دار شدن خانواده‌های کم برخوردار اجرا می‌شود که در این طرح زمین، تسهیلات بانکی و مصالح به قیمت کارخانه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.