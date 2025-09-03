مدیر امور مدارس حوزه‌های علمیه خراسان رضوی گفت: هرگونه خدشه به انسجام ملی، خیانت به اسلام و ایران است.

خدشه به انسجام ملی، خیانت به اسلام و ایران

خدشه به انسجام ملی، خیانت به اسلام و ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور مدارس حوزه‌های علمیه خراسان رضوی، در آیین تودیع و معارفه مسئول حوزه علمیه شهرستان صالح‌آباد، گفت: رسالت گسترده روحانیت در اداره جامعه، و لزوم بر تلفیق نگاه وحدت، محبت، همراهی و همدلی در عملکرد طلاب و علما است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی صالحی‌مقدم افزود: رسالت حوزه‌های علمیه فراتر از آموزش احکام فردی است و علما باید پا را از فقه شخصی و قضاوت فراتر گذاشته و به عرصه اجتماعی، سیاست، حکمرانی و تدبیر امور جامعه وارد شوند.

وی با اشاره به سیره علما و مراجعی، چون آیت‌الله سید شرف‌الدین در لبنان، میرزای بزرگ شیرازی و آیت‌الله سیستانی در عراق، تصریح کرد: این بزرگان در مقاطع حساس، با فتوای به موقع خود، جامعه را رهبری کرده و در مقابل استعمار و تجاوز دشمنان ایستادگی کردند آنان دفاع از تمامیت ارضی و وحدت مسلمین را فارغ از هر مذهب بر خود واجب دانستند.

صالحی‌مقدم با تأکید بر اینکه نگاه حوزه‌های علمیه باید نگاهی تلفیقی، وحدت‌آفرین و دعوت‌کننده به همکاری باشد، گفت: امروز جان کلام رهبری معظم انقلاب پس از جنگ اخیر، حفظ انسجام درونی است. اگر هر کس، به ویژه یک طلبه یا مسئول، این وحدت ملی را به بهانه‌های مذهبی، حزبی یا گروهی خدشه‌دار کند، قطعاً نه تنها خدمت نکرده، بلکه اگر آگاهانه باشد، خیانت کرده است.

وی با اشاره به روحیه همکاری و پرهیز از هرگونه اختلاف در بدنه حوزه‌های علمیه، ادامه داد: در حوزه، همه دغدغه‌مان حفظ مدرسه، رشد طلبه و انجام وظیفه است و همان‌طور که از خدمات حجت الاسلام خیری قدردانی می‌شود، انتظار می‌رود با همکاری و تمرکز حجت الاسلام بخشی نیز این مسیر را با قدرت ادامه دهد.

در پایان این مراسم، از زحمات چندساله حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضاخیری قدردانی و حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل بخشی، به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه شهرستان صالح‌آباد منصوب شد.