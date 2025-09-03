به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجرای بخشنامه ارایه ضمانت نامه بانکی برای صادرات کالا توسط کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی که مقرر بود از ۲۴ مردادماه عملیاتی شود، با موافقت رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تا ۱۲ شهریورماه تعلیق شده بود و از امروز اجرایی می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، اجرای بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۴ سازمان توسعه تجارت ایران که مقرر کرده بود از ۲۴ مردادماه، صادرات کالا توسط کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی صرفا با ارایه ضمانت نامه بانکی امکان پذیر باشد، تا ۱۲ شهریور تعلیق شده بود.

🔸بر این اساس افراد متقاضی مکلف شده بودند تا پایان مهلت تعیین شده، مقدمات لازم از جمله اخذ و ارایه ضمانت نامه بانکی را تا تاریخ مذکور فراهم آورند.