پخش زنده
امروز: -
کتاب «بچههای نامنظم منظم» درباره ستاد جنگهای نامنظم در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در مراسم رونمایی کتاب «بچههای نامنظم منظم» که با حضور مسئولان و رزمندگان دفاع مقدس برگزار شد، سردار «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر ضرورت ثبت و بازخوانی اقدامات و تجربههای ایام جنگ تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه برجسته شهید چمران در دوران دفاع مقدس افزود: موضوع جنگهای نامنظم بخشی مهم و پرافتخار از تاریخ دفاع مقدس است که در این کتاب بازتاب یافته است.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: بسیاری از جوانان با شنیدن روایتهای رزمندگان و خواندن کتابهای دفاع مقدس، به این عرصه علاقهمند میشوند و مسیر زندگیشان تغییر میکند. این روایتها میتوانند الگویی برای نسلهای آینده باشند.
امیریان افزود: وظیفه ذاتی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حمایت و تولید آثار فاخر با محوریت محتواست.
سردار امیریان گفت: اگر بخواهیم برای دانشآموزان و دانشجویان الگوهای جدی و اثرگذار ارائه کنیم، ناگزیر به تولید متون ارزشمند دفاع مقدس هستیم.
وی با بیان اینکه این مسیر با حمایت و تولید آثار مشابه در آینده ادامه خواهد داشت، افزود: این کتاب تاریخ شفاهی فرماندهان ستاد جنگهای منظم تالیف عباس حیدریمقدم و حاصل روایت ۲۰ نفر از مسئولین ستاد جنگهای نامنظم شهید چمران است که در انتشارات سرو منتشر شده است.
این اثر به بررسی نقش و عملکرد ستادهای جنگهای نامنظم در دوران دفاع مقدس میپردازد. محتوای آن در چند فصل تنظیم شده و موضوعاتی چون سازماندهی نیروهای مردمی، فعالیتهای اطلاعاتی، عملیاتهای میدانی و نقش شخصیتهایی مانند شهید چمران را پوشش میدهد. بخشی از کتاب به عملیاتهایی همچون آزادسازی سوسنگرد، مقاومت خرمشهر و اهواز و تلاش برای جلوگیری از پیشروی دشمن در روزهای نخست جنگ اختصاص دارد. در پایان این اثر نیز، خاطرات و اسناد تصویری، تصویری جامع از تلاشهای این ستادها در دفاع مقدس ارائه میدهد.