به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، در مراسم رونمایی کتاب «بچه‌های نامنظم منظم» که با حضور مسئولان و رزمندگان دفاع مقدس برگزار شد، سردار «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر ضرورت ثبت و بازخوانی اقدامات و تجربه‌های ایام جنگ تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه برجسته شهید چمران در دوران دفاع مقدس افزود: موضوع جنگ‌های نامنظم بخشی مهم و پرافتخار از تاریخ دفاع مقدس است که در این کتاب بازتاب یافته است.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: بسیاری از جوانان با شنیدن روایت‌های رزمندگان و خواندن کتاب‌های دفاع مقدس، به این عرصه علاقه‌مند می‌شوند و مسیر زندگی‌شان تغییر می‌کند. این روایت‌ها می‌توانند الگویی برای نسل‌های آینده باشند.

امیریان افزود: وظیفه ذاتی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حمایت و تولید آثار فاخر با محوریت محتواست.

سردار امیریان گفت: اگر بخواهیم برای دانش‌آموزان و دانشجویان الگو‌های جدی و اثرگذار ارائه کنیم، ناگزیر به تولید متون ارزشمند دفاع مقدس هستیم.

وی با بیان اینکه این مسیر با حمایت و تولید آثار مشابه در آینده ادامه خواهد داشت، افزود: این کتاب تاریخ شفاهی فرماندهان ستاد جنگ‌های منظم تالیف عباس حیدری‌مقدم و حاصل روایت ۲۰ نفر از مسئولین ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران است که در انتشارات سرو منتشر شده است.

مهدی چمران رئیس بنیاد شهید مصطفی چمران نیز در آیین رونمایی کتاب «جنگ‌های نامنظم» با یادآوری خاطرات روزهای آغازین دفاع مقدس گفت: اگر حرکت‌های داوطلبانه و ابتکار شهید دکتر چمران در آن شرایط انجام نمی‌شد، چه بسا سرنوشت جنگ تغییر می‌کرد.

وی افزود: ستاد جنگ‌های نامنظم در ابتدا حتی نام مشخصی نداشت و تنها جمعی از داوطلبان بودند که در جبهه‌ها حضور یافتند. این حرکت در دورانی شکل گرفت که ارتش بازسازی نشده بود، سپاه تازه تأسیس بود و کشور در شرایطی دشوار قرار داشت.

چمران گفت: شهید چمران با وجود فشارها و مخالفت‌ها، پس از تماس‌های مردمی از اهواز تصمیم گرفت به جبهه برود و ستاد جنگ‌های نامنظم را سامان دهد. تجربه‌های او در لبنان باعث شد تاکتیک‌های ویژه‌ای برای مقابله با دشمن طراحی کند؛ تاکتیک‌هایی که بعدها به الگویی مؤثر در دفاع مقدس تبدیل شد.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این ستاد با وجود عنوان نامنظم، در عمل بسیار منسجم اداره می‌شد. حتی تدارکات، آشپزخانه و پشتیبانی رزمندگان با مشارکت مستقیم مردم و بازاریان شکل می‌گرفت. کمک‌های مردمی، از کفش و لباس تا مواد غذایی، ستون اصلی این حرکت بود.

وی با اشاره به ضرورت بازخوانی این بخش کمتر گفته‌شده از تاریخ دفاع مقدس تصریح کرد: بخش زیادی از این خاطرات ناگفته مانده و ثبت آن‌ها در کتاب‌ها می‌تواند چراغ راه نسل‌های آینده باشد.

چمران در پایان با قرائت نامه‌ای از شهید دکتر چمران در آغاز مأموریتش در لبنان افزود: این دست‌نوشته‌ها نشان می‌دهد ریشه مقاومت اسلامی در لبنان و منطقه از همان روزها و در دل مبارزه با صهیونیسم و آمریکا شکل گرفت.

این اثر به بررسی نقش و عملکرد ستادهای جنگ‌های نامنظم در دوران دفاع مقدس می‌پردازد. محتوای آن در چند فصل تنظیم شده و موضوعاتی چون سازمان‌دهی نیروهای مردمی، فعالیت‌های اطلاعاتی، عملیات‌های میدانی و نقش شخصیت‌هایی مانند شهید چمران را پوشش می‌دهد. بخشی از کتاب به عملیات‌هایی همچون آزادسازی سوسنگرد، مقاومت خرمشهر و اهواز و تلاش برای جلوگیری از پیشروی دشمن در روزهای نخست جنگ اختصاص دارد. در پایان این اثر نیز، خاطرات و اسناد تصویری، تصویری جامع از تلاش‌های این ستادها در دفاع مقدس ارائه می‌دهد.