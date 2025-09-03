به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر ارشد خط هفت شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: به دلیل انجام عملیات تزریق و ترمیم اسلب بتنی روسازی خط در محدوده ایستگاه «بوستان گفت‌و‌گو» تا «برج میلاد»، تردد در مسیر شرقی این خط طی روز‌های پنجشنبه و جمعه (۱۳ و ۱۴ شهریور) با محدودیت همراه خواهد بود.

سعید معتمدی با اشاره به تک‌خطه شدن این محدوده گفت: در این مدت قطار‌ها از ایستگاه «بسیج» به سمت ایستگاه «تربیت مدرس» با فاصله حرکت ۱۵ دقیقه‌ای اعزام می‌شوند. پس از تخلیه و سوار کردن مسافران در «تربیت مدرس»، قطار‌ها دوباره از همان مسیر به سمت ایستگاه «بسیج» بازمی‌گردند.