به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه دیلی بیست، حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدایی خسته و بیمارگونه در یک مصاحبه تلفنی، کمکی به کاهش نگرانی‌های فزاینده در مورد سلامتی‌اش نکرد. ترامپ روز سه شنبه تلفنی گفتگویی مفصلی با اسکات جنینگز مفسر محافظه‌کار انجام داد که در همان روز پخش شد.

جنیگز در ابتدای این گفت‌و‌گو با اشاره به گمانه‌زنی‌های گسترده مبنی بر مرگ ترامپ پس از ناپدید شدن غیرمعمول چند روزه او از انظار عمومی در هفته گذشته، گفت: رئیس جمهور امروز زنده و سالم است، و این مایه تاسف برای نظریه‌پردازان توطئه لیبرال است. او امروز در وضعیت نادری قرار داشت. اگر چه شنوندگان جنینگز مشتاقانه از این مصاحبه به عنوان مدرکی دال بر خوب بودن اوضاع سلامت رئیس جمهور ۷۹ ساله استقبال کردند، اما بسیاری متوجه شدند که صدای ترامپ در این مصاحبه گرفته است.

ترامپ در یکی از بخش‌های این مصاحبه که در مورد ناامیدی‌اش از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر سر جنگ اوکراین صحبت می‌کرد، با لحنی گرفته و آهسته سخن می‌گفت. ترامپ در مورد پوتین گفت: من از او بسیار ناامید هستم. من و او همیشه رابطه خوبی داشتیم. بسیار ناامید هستم. هزاران نفر در حال مرگ هستند. آنها آمریکایی نیستند که می‌میرند، بلکه روس و اوکراینی هستند و هزاران نفر کشته می‌شوند و این جنگی است که هیچ منطقی ندارد.

با این حال، به نظر می‌رسید برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی به دلیل صدای خش‌دار غیرمعمول ترامپ، قادر به تمرکز روی سخنان او نبوده‌اند. چندین کاربر در ایکس صدای ترامپ را خسته، خشن و ضعیف توصیف کردند. دیلی بیست برای اظهار نظر با کاخ سفید تماس گرفته، اما به نظر می‌رسید رئیس جمهور وقتی بعدازظهر سه‌شنبه برای اعلام خبر جنجالی انتقال فرماندهی فضایی از کلرادو به آلاباما در دفتر خود در کاخ سفید حاضر شده بود، به حالت معمول خود بازگشته است.

ترامپ در حالی که هنوز دست کبودش را با مواد آرایشی پوشانده بود، با اشاره به حضور‌های رسانه‌ای متعدد، پست‌های اجتماعی در تروث سوشیال و حضورش در باشگاه گلف در آخر هفته، به شایعات مربوط به مرگش پاسخ داد. او گفت: هفته گذشته، کنفرانس‌های خبری متعددی داشتم که همگی موفق بودند. به مدت دو روز هیچ کنفرانسی خبری نداشتم و برخی گفتند حتماً مشکلی برایم پیش آمده. شایعات مربوط به سلامتی ترامپ در اواخر هفته گذشته، زمانی که در برنامه کاری ترامپ هیچ رویدادی برای آخر هفته و روز کارگر پیش بینی نشده بود و پس از چند روز حضور نداشتن او در ملاء عام، به اوج خود رسید.

کاربران رسانه‌های اجتماعی در این مدت عبارت “هشتگ ترامپ مرده” را در ایکس ترند کرده و ناپدید شدن غیرمعمول او را با مچ پا‌های متورم، دست کبود و اشتباهات ذهنی‌اش ارتباط دادند. اما ترامپ این حدس و گمان‌ها را رد کرد. او گفت: من آخر هفته خیلی فعال بودم. این خبر جعلی است. می‌دانید، واقعاً خیلی جعلی است.