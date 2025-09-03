پخش زنده
امروز: -
ادارات کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و امور عشایری استان کرمانشاه با هدف ارتقاء معیشت و تقویت جایگاه فرهنگی عشایر، تفاهمنامه همکاری مشترکی را در زمینه توسعه و ساماندهی صنایعدستی عشایری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی گفت: در راستای تحقق اهداف مشترک و ایجاد زمینه مناسب برای توانمندسازی جامعه عشایری استان کرمانشاه، ادارات کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و امور عشایری این استان، تفاهمنامهای همکاری مشترک منعقد میام این دو مجموعه ایجاد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، افزود: جامعه عشایری استان کرمانشاه علاوه بر نقش فعال و موثر در بخش کشاورزی و تولید محصولات دامی، سهم قابلتوجه و ممتازی در حوزه تولید صنایعدستی دارد که شناسایی و تقویت این ظرفیتها از اولویتهای اصلی این تفاهمنامه است.
او ادامه داد: هدف از این همکاری مشترک، طراحی و اجرای برنامهها و اقداماتی برای ارتقاء سطح معیشت و توان اقتصادی خانوارهای عشایری، توسعه اشتغال پایدار و افزایش مهارتهای فنی و هنری عشایر در حوزه صنایعدستی است. در این چارچوب، طرفین متعهد شدهاند، ضمن شناسایی و ساماندهی عشایر فعال در حوزه صنایعدستی، برنامهریزی، مطالعه و ارائه طرحهایی جامع برای توسعه این هنر صنعت را در دستور کار قرار میدهیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه تصریح کرد: این تفاهمنامه همچنین بر مستندسازی صنایعدستی عشایر به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه فرهنگی و تاریخی هنرمندی عشایر تاکید دارد و به دنبال بهره گیری بهینه از ظرفیتهای موجود در دو دستگاه برای کمک به بهبود شرایط اقتصادی جامعه عشایری است. معاونتها و کارشناسان ذیربط در دو اداره کل به صورت مستمر همکاری خواهند داشت تا با استفاده از تجربیات و دانش تخصصی، به اهداف تعیینشده در این تفاهمنامه دست یابند.
انعقاد این تفاهمنامه گامی مهم در مسیر حفظ هنرهای سنتی و تقویت اقتصاد محلی عشایر استان کرمانشاه به شمار میرود که میتواند اثرات مثبت و پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه عشایری به همراه داشته باشد.