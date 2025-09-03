فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه از اعزام کاروان راهیان کنگره شهدا با ۲۵۰ دستگاه خودرو از این شهرستان به محل برگزاری کنگره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه گفت: این کاروان شامل هزار نفر از بسیجیان شهرستان آستانه اشرفیه است که با ۲۵۰ دستگاه خودرو به محل برگزاری کنگره ۸ هزار شهید گیلان اعزام شدند.

سرهنگ مسیب محمدجانی افزود: این بسیجیان ضمن بازدید از نمایشگاه آثار دفاع مقدس در باغ موزه، در برنامه‌های فرهنگی شرکت می‌کنند و در انتها شاهد برگزاری نمایش شب‌های شیدایی خواهند بود.