مدیرکل آموزش و پرورش استان از برگزاری چهل‌وسومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز با حضور ۳۰ دانش‌آموزان و ۲ فرهنگی در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی در حاشیه بازدید از این مسابقات گفت: این رقابت‌ها در دو بخش آوایی و پژوهشی اجرا شد.

رضایی افزود: مسابقات امسال به‌صورت ضبط‌شده و با حضور ناظر اعزامی از وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات فرصتی ارزشمند برای شکوفایی استعدادهای قرآنی و دینی دانش‌آموزان است، افزود: امیدواریم دانش‌آموزان و فرهنگیان استان در این دوره از مسابقات نیز بتوانند درخشش خوبی داشته باشند و به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند.