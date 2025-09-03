افتخارآفرینی دانشجوی علوم پزشکی یزد در جشنواره بینالمللی مخترعان IFIA
محیا عظیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه پرستاری و پرستار بیمارستان شهدای محراب، موفق به کسب مدال طلای جهانی در جشنواره بینالمللی مخترعان IFIA شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام کرد: این رویداد معتبر با حضور بیش از هزار و ۱۰۰ طرح نوآورانه از کشورهای مختلف و در محورهای انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای سبز، هوش مصنوعی و کاربردهای هوشمند، توسعه پایدار، فناوریهای نوین صنعتی، مکانیک و علوم پزشکی برگزار شد.
این اختراع در حال پیگیری برای ثبت بینالمللی در اداره ثبت اختراعات آمریکا میباشد.
خانم عظیمی گواهی عضویت انجمن بین المللی مخترعین (IFIA) با عنوان Inv، گواهی دریافت مدال طلا در پنجمین رقابت بین المللی اختراعات و نوآوری (ژنو، سوییس، آگوست ۲۰۲۵)، گواهی دریافت مدال نقره در سومین رقابت بین المللی اختراعات و نوآوری (ژنو، سوییس، آگوست ۲۰۲۳) و گواهی دریافت مدال برنز در چهارمین رقابت بین المللی اختراعات و نوآوری (ژنو، سوییس، آگوست ۲۰۲۴) را در کارنامه خود دارد.