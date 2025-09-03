کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم تا فردا در استان خبر داد و گفت: از پنجشنبه شب افزایش ابر و وزش باد در مازندران آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از تداوم هوای گرم و شرجی تا فردا پنجشنبه ۱۳ شهریور در استان خبر داد و گفت: دمای هوا در این مدت تا ۳۵ درجه هم خواهد رسید.
حمیدی با اشاره به اینکه از پنجشنبه شب با تغییرات جوی، افزایش ابر و وزش باد در سطح استان آغاز میشود افزود: از جمعه تا یکشنبه با شمالی شدن جریانات هوا، افزایش ابر و وزش باد در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود که احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده بهویژه در مناطق غربی و ارتفاعات وجود دارد.
وی تصریح کرد: از یکشنبه به تدریج از مقدار ناپایداریها در استان کاسته میشود.
کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دیروز شهرهای ساری و جویبار با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و صبح امروز، دلیر چالوس با ۹ درجه سانتیگراد خنکترین منطقه استان گزارش شدند.
حمیدی همچنین خاطر نشان کرد: دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب ارزیابی میشود.