کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم تا فردا در استان خبر داد و گفت: از پنجشنبه شب افزایش ابر و وزش باد در مازندران آغاز می‌شود.

هوا در مازندران تا فردا گرم، از فردا شب ابری و رگباری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از تداوم هوای گرم و شرجی تا فردا پنجشنبه ۱۳ شهریور در استان خبر داد و گفت: دمای هوا در این مدت تا ۳۵ درجه هم خواهد رسید.

حمیدی با اشاره به اینکه از پنجشنبه شب با تغییرات جوی، افزایش ابر و وزش باد در سطح استان آغاز می‌شود افزود: از جمعه تا یکشنبه با شمالی شدن جریانات هوا، افزایش ابر و وزش باد در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود که احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات وجود دارد.

وی تصریح کرد: از یکشنبه به تدریج از مقدار ناپایداری‌ها در استان کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دیروز شهر‌های ساری و جویبار با ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و صبح امروز، دلیر چالوس با ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه استان گزارش شدند.

حمیدی همچنین خاطر نشان کرد: دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب ارزیابی می‌شود.