فراخوان دریافت اثر‌های پژوهشی، ادبی، هنری و سینمایی پنجمین جشنواره ملی حکمت فردوسی منتشر شد و پژوهشگران و هنرمندان تا ۲۰ شهریورماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس اعلام خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، بنیاد فردوسی منتشر کرد؛ پنجمین جشنواره ملی حکمت فردوسی در سه بخش و در دو رده سنی کودکان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود.

بخش پژوهشی، کتاب و ادبی شامل مقاله‌های شاهنامه‌ای، کتاب و اثر‌های ادبی در دو قالب فایل ورد و پی‌دی‌اف در دو بخش موضوع آزاد و سرفصل‌های اختصاصی با موضوع‌های آموزه‌های اخلاقی و دینی، نگره‌های فلسفی و حکمی، پیشینه هنرها، دانش‌ها، ورزش‌ها و آیین‌ها به ویژه فرهنگ حماسی و ایثارگری، فرهنگ پهلوانی، آیین شهریاری و کشورداری، آیین دادگستری و حقوق شهروندی، فرهنگ زیست محیطی، تندرستی و پزشکی، آموزش و پرورش، فرهنگ نیکوکاری و کارآفرینی، دیپلماسی فرهنگی، بازرگانی و امور اقتصادی، میراث فرهنگی و گردشگری، نقش بانوان ایرانی و جایگاه زبان فارسی در شاهنامه فردوسی است.

بخش نقالی، نمایشی، موسیقی و سینمایی دربرگیرنده فیلم کوتاه دودقیقه‌ای در زمینه نقالی و شاهنامه‌خوانی و فیلم گزیده سه‌دقیقه‌ای هنر‌های نمایشی، موسیقی‌نمایش، موسیقی سنتی و پاپ، ویژه‌برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، پویانمایی (انیمیشن)، فیلم کوتاه، سینمایی و مستند و فایل ورد و پی‌دی‌اف نمایش‌نامه و فیلم‌نامه است.

در بخش هنر‌های تجسمی، صنایع دستی و پوشاک ایرانی نیز عکس از اثر‌های هنری با کیفیت بالا در زمینه بازآفرینی هنری دیباچه و داستان‌های شاهنامه فردوسی بر پایه هنر‌های نقاشی، نگارگری، نقاشی‌خط، خوشنویسی، هنر‌های سنتی، صنایع دستی، سفال‌سازی، تندیس‌سازی و حجم‌سازی و هنر‌های مدرن از جمله عکس، پوستر، تایپوگرافی، فتوکلاژ، فتومونتاژ و هوش مصنوعی شرکت داده می‌شوند.

پژوهشگران و هنرمندان برای شرکت در پنجمین جشنواره ملی حکمت فردوسی می‌توانند اثر‌های پژوهشی، ادبی، هنری و سینمایی خود را تا ۲۰ شهریور همراه با مشخصات فردی به شماره موسسه فردوسی (۰۹۲۱۳۶۰۳۲۸۸) در شبکه‌های اجتماعی سروش، واتساپ و تلگرام ارسال کنند.

اثر‌های برگزیده پژوهشی و هنری، پس از داوری در کتاب‌های شاهنامه‌ای بدون دریافت هزینه درج شده و در نمایشگاه‌های هنری از آنها بهره گرفته خواهد شد و در ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای ارائه در نشست‌های پژوهشی و اجرا‌های هنری، نقالی و نمایشگاهی دعوت خواهد شد.

داوری در دو گام انجام خواهد شد و از میان اثر‌های دریافت شده، اثر‌ها انتخاب شده و از داوطلبان در کارگاه‌های فشرده آموزشی دعوت می‌شود و در پایان هر کارگاه گواهی‌نامه رسمی جداگانه صادر خواهد شد و از طریق پست فرستاده می‌شود.

شرکت در گام نخست برای گزینش اثرها، بدون هزینه خواهد بود، اما در گام دوم اگر به تشخیص داوران و علاقه‌مندی داوطلبان، شرکت‌کننده در کارگاه آموزشی دعوت شود؛ هزینه هر کارگاه به همراه کتاب اختصاصی آموزشی، صدور گواهی‌نامه و هزینه پستی با تخفیف ویژه به شرکت‌کنندگان اعلام خواهد شد.

نهاد‌های همکار پنجمین جشنواره ملی حکمت فردوسی شامل خانه کتاب و ادبیات ایران، موزه رضا عباسی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، نشر دانشگاهی پادینا، انجمن هنر‌های سنتی و صنایع دستی پارس، گروه هنری مسیر امید افرا، مؤسسه تعاونی کارآفرینی هنر‌های سنتی و صنایع دستی گوهر صدف دریا، پایگاه خبری شاهنامه‌نیوز، مؤسسه فردوسی توسی و بنیاد فردوسی است.