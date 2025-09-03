پخش زنده
معاون وزیر فرهنگ ازبکستان با ابراز خرسندی از حضور در اجلاس «چاندی ۲۰۲۵» اندونزی، ایران را شریک فرهنگی ارزشمندی برای کشورش خواند و گفت: تبادل گردشگران مذهبی و فرهنگی نهتنها روابط ایران و ازبکستان را تقویت میکند بلکه الگویی موفق برای همکاریهای منطقهای خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، یوسوفیون اوسمانوف، معاون وزیر فرهنگ ازبکستان، با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو ملت ایران و ازبکستان، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا در حاشیه اجلاس «چاندی ۲۰۲۵» اندونزی اعلام کرد: گسترش همکاریهای فرهنگی و گردشگری، نهتنها روابط دو کشور را استحکام میبخشد، بلکه میتواند الگویی سازنده برای تعاملات منطقهای باشد. من امیدوارم ایران روزبهروز شکوفاتر شود و در جایگاه یکی از بهترین کشورهای جهان بدرخشد.
معاون وزیر فرهنگ ازبکستان، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این رویداد، بر ضرورت توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری میان ایران و ازبکستان تأکید کرد.
او با اشاره به اشتراکات تمدنی و فرهنگی دو کشور گفت: ایران و ازبکستان دارای پیشینهای غنی و مشترکات فرهنگی فراوانی هستند. وجود اماکن توریستی و مذهبی متنوع در هر دو کشور ظرفیت ارزشمندی است که میتواند میلیونها گردشگر را برای تجربه فرهنگی و معنوی جذب کند.
معاون وزیر فرهنگ ازبکستان با بیان اینکه نشستهایی همچون «چاندی» فرصتهای تازهای برای همکاریهای منطقهای فراهم میکند، افزود: این گردهماییها بستری راهبردی برای تبادل تجربه، معرفی ظرفیتهای مشترک و توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی است. بدون تردید، چنین همکاریهایی روابط دو کشور را بیش از پیش تحکیم خواهد کرد.
اوسمانوف در ادامه خطاب به مردم ایران گفت: من از صمیم قلب آرزو میکنم ایران هر چه بیشتر پیشرفت کند و در جایگاه یکی از کشورهای برتر جهان بدرخشد. بهترینها را برای مردم شریف ایران آرزو دارم.
اجلاس بینالمللی «چاندی ۲۰۲۵» به ابتکار وزارت فرهنگ اندونزی و با حضور رهبران جهانی، وزرا، سیاستگذاران و فعالان صنایع فرهنگی و خلاق برگزار میشود. این رویداد بینالمللی با هدف تقویت گفتوگوهای فرهنگی، توسعه همکاریهای چندجانبه و ترویج رویکردهای نوآورانه در حوزه فرهنگ و هنر طراحی شده است و بار دیگر اهمیت بنیادین فرهنگ را بهعنوان رکن صلح، تابآوری اجتماعی و توسعه پایدار در جهان معاصر برجسته میسازد.