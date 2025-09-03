پخش زنده
ساعت کاری ادارات استان سمنان از ساعت ۶ تا ۱۳ و تعطیلی پنجشنبهها تا پایان شهریورماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رضا عبدالهزاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و تامین آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمترسانی و طبق اعلام وزارت کشور ساعت کاری همه دستگاهها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها در استان سمنان از ساعت ۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰ و تعطیلی روزهای پنجشنبه تا پایان شهریورماه تمدید شد.