فرماندار ملایر گفت: ۴۰هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در هنر صنعت مبلمان منبت فعال هستند که ۳۳ درصد از سهم اشتغال شهرستان را فراهم کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار ملایردر مراسم افتتاحیه ششمین دوره جشنواره ملی مبلمان منبت ملایر به ۲۵ هزار هنرمند منبتکار این شهرستان که با چکش و مقار در ۶۰۰۰ کارگاه مشغول فعالیت هستند، اشاره کرد و گفت: ۶۰۰ نمایشگاه در زمینه مبلمان منبت فعال بوده و ۴۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در هنر صنعت مبلمان منبت مشغول به کار هستند که ۳۳ درصد از سهم اشتغال شهرستان را فراهم کردهاند.
سید رسول حسینی با اشاره به جایگاه این شهرستان در سطح کشور، اظهار داشت: در سطح کشور ۴۸۰ شهرستان و ۱۲۵۰ شهر وجود دارد که در میان آنها، شهرستان ملایر به عنوان شهری شاخص شناخته میشود؛ شهری که دارای یک برند ملی و دو برند جهانی است و زادگاه ۱۱۰۰ شهید لالهگون به شمار میآید.
حسینی ادامه داد: شهیدان این میراث ارزشمند را به ما سپردهاند و امروز وظیفه ماست که در مسیر توسعه و اعتلای این شهرستان گام برداریم.
وی با بیان اینکه ملایر در سال ۱۳۹۸ به عنوان شهر جهانی مبلمان منبت به ثبت رسیده است، گفت: امروز نیز بستری فراهم کردهایم تا در ماه ربیع، از یازدهم شهریور تا یازدهم مهر، جشنوارههای متعددی در این شهر برگزار شود.