محوطه‌های باستانی دشت بام و صفی آباد خراسان شمالی، ﯾﮑﯽ از ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿت های اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی داﺧﻠﯽ آﺳﯿﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽداده اﺳﺖ.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برنامه میدانی بررسی و شناسایی محوطه‌های دشت بام و صفی آباد، خراسان شمالی با پشتیبانی مالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و موافقت و هماهنگی پژوهشکده باستان‌شناسی در حال اجراست.

این برنامه به سرپرستی محیا آذر، کارشناس ارشد باستان‌شناسی و پژوهشگر آزاد انجام می‌شود.

دﺷﺖ ﺑﺎم و ﺻﻔﯽآﺑﺎد را ﻣﯽﺗﻮان اﻣﺘﺪاد ﮐﺮﯾﺪوری داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از دﺷﺖ ﺟﺎﺟﺮم ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﺷﺮق ﺑﻪ دﺷﺘﻬﺎی ﺳﺒﺰوار، ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽﻣﯽﺷﻮد؛ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﺑﺨﺶﻫﺎی داﺧﻠﯽ آﺳﯿﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽداده اﺳﺖ.

موقعیت خاص جغرافیایی، اقلیم و منابع طبیعی منطقه ظرفیت زیادی برای شکل گیری استقرار‌های پارینه سنگی در این بخش کمتر شناخته شده ایران دارد که هدف غایی این پروژه شناسایی و ثبت محوطه‌های دوره یاد شده است.