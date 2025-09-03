پخش زنده
استاندار کرمانشاه با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از ۱۵۰ هزار بهرهبردار، بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی هوشمند، توسعه صنایع تبدیلی نخود و راهاندازی پایانه صادراتی قصرشیرین برای رونق اقتصاد کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه بررسی رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده و شورای ملی نخود، کشاورزی را یکی از اصلیترین ظرفیتهای توسعهای کرمانشاه عنوان و اظهار کرد: این بخش میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای اقتصاد استان و بهبود معیشت مردم ایفا کند.
وی با اشاره به نتایج آخرین سرشماری افزود: در کرمانشاه بیش از ۱۵۰ هزار بهرهبردار بخش کشاورزی فعال هستند که با احتساب خانوارهای آنان حدود ۶۰۰ هزار نفر به طور مستقیم از این راه امرار معاش میکنند.
استاندار کرمانشاه افزود: هر شغل مستقیم در بخش کشاورزی به طور متوسط ۷ تا ۱۰ شغل غیرمستقیم ایجاد میکند و این موضوع جایگاه کلیدی کشاورزی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را نشان میدهد.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه تنها پرداختی دولت بابت خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان در سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: این رقم بیش از کل اعتبارات عمرانی استان است و نشان میدهد کشاورزی تا چه اندازه میتواند به عنوان موتور محرک توسعه عمل کند.
وی گفت: علاوه بر گندم، محصولاتی مانند نخود، چغندرقند و دیگر محصولات زراعی نیز سهم مهمی در اقتصاد کشاورزی استان دارند.
وی با اشاره به سه اولویت اصلی بخش کشاورزی استان گفت: توسعه کشاورزی هوشمند، مکانیزاسیون و اجرای آبیاری نوین محور اصلی برنامههای استان است.
به گفته دکتر حبیبی، بهرهگیری از سامانههای هوشمند در تولید، استفاده از ماشینآلات نوین و اجرای روشهای آبیاری تحت فشار، بارانی و قطرهای از ضرورتهای امروز کشاورزی کرمانشاه است و باید در برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت اجرایی شود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم فرآوری و ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: فروش خام محصولاتی مانند نخود سودآوری کافی برای استان ندارد.
وی با اشاره به تجربه موفق ممقان در آذربایجان شرقی در فرآوری نخود و تبدیل آن به محصول نهایی مورد نظر گفت: کرمانشاه به عنوان قطب تولید نخود کشور باید صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول را توسعه دهد تا سود نهایی نصیب کشاورزان و فعالان اقتصادی استان شود.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از یکی از واحدهای فرآوری و بستهبندی نخود در هفته دولت، ادامه داد: حمایت از چنین طرحهایی در اولویت برنامههای استان قرار دارد چرا که توسعه صنایع تبدیلی علاوه بر ارتقای برند محصولات کشاورزی استان، زمینه صادرات و حضور در بازارهای جهانی را فراهم میکند.
استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: همافزایی فعالان بخش کشاورزی، کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی با یکدیگر میتواند مسیر تحقق این اهداف را هموار کند و کشاورزی استان را به جایگاهی برساند که شایسته آن است.
مدیر ارشد استان ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی و اجرای اقدامات عملیاتی، کرمانشاه به قطب نوین کشاورزی هوشمند در کشور تبدیل شود.
دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیت بالای تولید نخود در کرمانشاه، بر برنامهریزی برای برندسازی ملی و بینالمللی این محصول تأکید کرد.
وی با اشاره به کیفیت بالای نخود استان و میزان پروتئین برتر آن نسبت به دیگر مناطق، گفت که نخود کرمانشاه قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارد و برگزاری جشنواره نخود با حضور مسئولان ملی میتواند در معرفی و توسعه بازار این محصول مؤثر باشد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش تشکلهای کشاورزی، افزود: تشکلها حلقه واسط دولت با بیش از ۱۵۰ هزار بهرهبردار بخش کشاورزی هستند و حضور فعال آنها در جلسات تخصصی حوزه کشاورزی، آب و اقتصاد، زمینه تصمیمگیری مبتنی بر نیازهای واقعی کشاورزان را فراهم میکند.
دکتر حبیبی همچنین بر ضرورت تشکیل اتحادیه مکانیزاسیون کشاورزی تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت کشاورزی صنعتی و هوشمند باعث افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و توسعه کشاورزی استان میشود.