کنشگران و فعالان شبکههای اجتماعی در مازندران با داغ کردن هشتگ «مازندران ما»، توانستند این هشتگ را به گرایه نخست توییتر فارسی تبدیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کاربران فضای مجازی با یادآوری و بازخوانی ظرفیتها و توانمندیهای استان مازندران بهعنوان نگین سبز شمال کشور، به برخورداری مواهب بینظیر طبیعی، تنوع اقلیمی، منابع غنی کشاورزی، جنگلها و سواحل چشمنواز خزر اشاره کردند.
امروز نیاز مازندران، طراحی آیندهای نو بر پایهی اقتصاد دانشبنیان، کشاورزی هوشمند، گردشگری پایدار و حفاظت از محیط زیست است. استفاده هدفمند از این ظرفیتها، علاوه بر ارتقای سطح زندگی مردم استان، میتواند مازندران را به الگویی موفق از توسعهی متوازن، پایدار و مبتنی بر ظرفیتهای بومی در سطح ملی و منطقهای بدل سازد.
کاربران فضای مجازی با یادآوری جایگاه مازندران بهعنوان نگین سبز شمال کشور، به ویژگیهایی، چون تنوع اقلیمی، طبیعت بینظیر، منابع غنی کشاورزی، جنگلهای هیرکانی، رودخانهها، سواحل چشمنواز خزر، و ظرفیتهای گردشگری و تاریخی این استان اشاره کردند.
بسیاری از کاربران نیز با انتشار تصاویر، ویدیوها و خاطرات خود از نقاط دیدنی مازندران، به معرفی چهرهای زیبا، فرهنگی و زنده از این استان پرداختند.
همچنین در این حرکت اجتماعی، دغدغههایی نظیر حفاظت از منابع طبیعی، توسعه پایدار، ضرورت حمایت از کشاورزان، مقابله با زمینخواری و لزوم توجه بیشتر به زیرساختهای گردشگری و زیستمحیطی نیز مطرح شد.
مازندران بهعنوان یکی از کانونهای تمدنی، فرهنگی و اقتصادی ایران، علاوه بر موقعیت جغرافیایی ممتاز در مسیر کریدورهای بینالمللی، دارای ظرفیتهای متنوعی در حوزههای کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنایع تبدیلی، انرژی و سرمایه انسانی است که در صورت بهرهبرداری اصولی میتواند مازندران را به یکی از قطبهای پیشرفت و توسعه پایدار کشور تبدیل کند.
این اقدام نشان داد که رسانههای اجتماعی، اگر با برنامه و دغدغهمند مورد استفاده قرار گیرند، میتوانند نقش مهمی در تقویت هویت محلی، مطالبهگری مردمی و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کنند.