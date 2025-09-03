کنشگران و فعالان شبکه‌های اجتماعی در مازندران با داغ کردن هشتگ «مازندران ما»، توانستند این هشتگ را به گرایه نخست توییتر فارسی تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کاربران فضای مجازی با یادآوری و بازخوانی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان مازندران به‌عنوان نگین سبز شمال کشور، به برخورداری مواهب بی‌نظیر طبیعی، تنوع اقلیمی، منابع غنی کشاورزی، جنگل‌ها و سواحل چشم‌نواز خزر اشاره کردند.

امروز نیاز مازندران، طراحی آینده‌ای نو بر پایه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان، کشاورزی هوشمند، گردشگری پایدار و حفاظت از محیط زیست است. استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها، علاوه بر ارتقای سطح زندگی مردم استان، می‌تواند مازندران را به الگویی موفق از توسعه‌ی متوازن، پایدار و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی در سطح ملی و منطقه‌ای بدل سازد.

بسیاری از کاربران نیز با انتشار تصاویر، ویدیو‌ها و خاطرات خود از نقاط دیدنی مازندران، به معرفی چهره‌ای زیبا، فرهنگی و زنده از این استان پرداختند.

همچنین در این حرکت اجتماعی، دغدغه‌هایی نظیر حفاظت از منابع طبیعی، توسعه پایدار، ضرورت حمایت از کشاورزان، مقابله با زمین‌خواری و لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌های گردشگری و زیست‌محیطی نیز مطرح شد.

مازندران به‌عنوان یکی از کانون‌های تمدنی، فرهنگی و اقتصادی ایران، علاوه بر موقعیت جغرافیایی ممتاز در مسیر کریدور‌های بین‌المللی، دارای ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنایع تبدیلی، انرژی و سرمایه انسانی است که در صورت بهره‌برداری اصولی می‌تواند مازندران را به یکی از قطب‌های پیشرفت و توسعه پایدار کشور تبدیل کند.

این اقدام نشان داد که رسانه‌های اجتماعی، اگر با برنامه و دغدغه‌مند مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند نقش مهمی در تقویت هویت محلی، مطالبه‌گری مردمی و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کنند.