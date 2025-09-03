به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات شنای ماده های مختلف قهرمانی شمال کشور در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال به میزبانی زنجان برگزار شد.

۲۷۴ شناگر در قالب ۲۸ تیم در این مسابقات شرکت داشتند و به مدت یک روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات «سوشیان عبادی» شناگر شایسته کردستانی با درخشش در این مسابقات به شش مدال مختلف دست پیدا کرد.

نماینده استان کردستان در چهار ماده ۵۰ متر، ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر آزاد و ۲۰۰ متر مختلط انفرادی با ایستادن بر سکوی نخست صاحب چهار مدال زرین طلا شد.

سوشیان عبادی همچنین در ماده ۵۰ متر پروانه و ۵۰ متر کرال پشت به دو نشان برنز دست پیدا کرد.